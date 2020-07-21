Актер театра им. Пушкина Сиротин умер в 34 года

Актер Московского драмтеатра им. Пушкина Андрей Сиротин умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщается на официальной странице в Facebook театра, где служил актер.

С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа. Соболезнуем близким и родным. Светлая память.

Опубликовано Московский драматический театр имени А.С. Пушкина Вторник, 21 июля 2020 г.

Причина смерти актера не указывается.

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ФОТО: pixabay.com
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