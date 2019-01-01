Актер Садальский отказался признать Галкина артистом

Известный актер, заслуженный артист России Станислав Садальский обвинил Максима Галкина в том, что тот не является настоящим артистом. Об этом он написал на своей странице в Instagram. Актер сообщил, что рейтинги программ, в которых принимает участие Галкин слишком низкие, что говорит о том, что юморист «намозолил» глаза зрителю.

Как рассказал Сандальский в беседе с РИА ФАН, высокий рейтинг недавнего выпуска программы, которая была посвящена супругу Аллы Пугачевой и приурочена к ее юбилею, вызвала интерес у аудитории только из-за самой артистки. По его словам «был бы телеграфный, был бы еще больше рейтинг»

Также Садальский уточнил, что работа в кадре, в частности с детьми, Максима Галкина заметно проигрывает Ивану Урганту и Дмитрию Нагиеву. По его словам, комик не выдерживает критики на фоне с любыми другими яркими ведущими.

