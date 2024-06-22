Актер Певцов снялся в роли хирурга после долгого перерыва

Кадры со съемок появились в Сети. На них Певцов предстал облаченным в медицинский халат. По сюжету, он сыграл роль хирурга-трансплантолога, который трудится в тяжелых условиях провинции Севера.

В сериале также приняли участие Петр Федоров, Мария Лисовая, Светлана Иванова, Валентина Мазунина, Анна Котова и Семен Молоканов. Премьера запланирована на начало 2025 года.

Ранее стало известно, что исполнитель песни «Третье сентября», заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский исполнит одну из ролей в одноимённом музыкальном комедийном сериале, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

