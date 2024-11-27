Актер Милош Бикович вошел в состав Российского исторического общества

Актер и продюсер Милош Бикович вошел в состав членов Российского исторического общества. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Соответствующее решение было принято в ходе заседания президиума», — указали в РИО.

Бикович отметил, что для него большая честь стать частью общества. По словам сербско-российского артиста, РИО — культурный мост, связывающий народы двух стран.

Ранее стало известно, что Милош Бикович сыграет роль Александра Меншикова в масштабной исторической драме об императоре Петре I, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Съемки картины стартовали в России в августе.

