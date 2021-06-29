Актер из «Полицейского с Рублевки» скончался в 32 года

32- летний актер Ростислав Гулбис, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», скончался 29 июня, сообщает во вторник РЕН ТВ.

По словам агента Гулбиса Екатерины Гольцман, причиной смерти артиста стал приступ панкреатита.

«Это не из-за алкоголя или чего-то еще. Это такое стечение обстоятельств. Он оказался в Костроме, и вот так произошло», - сказала Гольцман.

По ее словам, прощание с актером состоится 3 июля.

Гулбис снимался, в частности, в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль: Зона отчуждения».

