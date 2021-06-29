Актер из «Полицейского с Рублевки» скончался в 32 года
32- летний актер Ростислав Гулбис, известный по сериалу «Полицейский с Рублевки», скончался 29 июня, сообщает во вторник РЕН ТВ.
По словам агента Гулбиса Екатерины Гольцман, причиной смерти артиста стал приступ панкреатита.
«Это не из-за алкоголя или чего-то еще. Это такое стечение обстоятельств. Он оказался в Костроме, и вот так произошло», - сказала Гольцман.
По ее словам, прощание с актером состоится 3 июля.
Гулбис снимался, в частности, в сериалах «Полицейский с Рублёвки» и «Чернобыль: Зона отчуждения».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- Минобрнауки рекомендовало вузам провести онлайн-выпускные
- Учредитель компании из Ростова-на-Дону арестован за госизмену
- Магазин «Перекрёсток» в Марьине опечатали после выявления случаев COVID-19 у персонала
- Актер из «Полицейского с Рублевки» скончался в 32 года
- Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 2022 года
- СМИ: Дешам останется тренером сборной Франции, несмотря на фиаско на Евро-2020
- Отказ «Газпрома» от части украинского транзита газа взвинтил цены в Европе
- Нидерланды обвинили истребители РФ в «атаках» на свой фрегат у Крыма
- Авиакомпании готовятся сократить 50% рейсов на курорты Кубани
- Минпромторг заявил об отсутствии рисков нехватки лекарств от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru