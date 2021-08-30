Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер после тяжелой болезни

Актер и телеведущий Алексей Лагутин скончался в Московской области на 51-м году жизни. Об этом сообщается на портале Одинцовского городского округа.

«Ушел в расцвете своих творческих сил, на пике проектов и замыслов, реализовать которые не дала тяжелая болезнь», — отмечается в сообщении.

Администрация муниципалитета и Одинцовский центр развития культуры выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Лагутина, сообщает РИА ФАН.

Алексей Лагутин был автором популярных передач «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор» и «ПРОчтение» на местном телеканале «Одинцово». Кроме того, актер известен по работам в сериалах «Райский уголок» и «Мир, дружба, жвачка-2», отмечают Известия.

