Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер после тяжелой болезни
Актер и телеведущий Алексей Лагутин скончался в Московской области на 51-м году жизни. Об этом сообщается на портале Одинцовского городского округа.
«Ушел в расцвете своих творческих сил, на пике проектов и замыслов, реализовать которые не дала тяжелая болезнь», — отмечается в сообщении.
Администрация муниципалитета и Одинцовский центр развития культуры выразили соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Лагутина, сообщает РИА ФАН.
Алексей Лагутин был автором популярных передач «Беседы у окна», «МузАнтракт», «Хочу в телевизор» и «ПРОчтение» на местном телеканале «Одинцово». Кроме того, актер известен по работам в сериалах «Райский уголок» и «Мир, дружба, жвачка-2», отмечают Известия.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+19 286 / сут.
Умерли
182 тыс.+797 / сут.
Выздоровели
6,1 млн+16 804 / сут.
- В Белом доме прокомментировали ракетный удар по аэропорту Кабула
- В Минэкономразвития предложили перенести реформу по утилизации отходов
- В МИД рассказали о целях иска к Украине в ЕСПЧ
- Герой России Роман Шадрин умер в Екатеринбурге
- Байден объявил о стихийном бедствии из-за урагана «Ида» в Луизиане
- МИД России: Более 9 тысяч россиян находятся в иностранных тюрьмах
- Космонавт Соловьев: Российский сегмент МКС дышит на ладан
- Актер и телеведущий Алексей Лагутин умер после тяжелой болезни
- Гастроэнтеролог рассказал, что не стоит есть перед прививкой от коронавируса
- Встречу Зеленского и Байдена перенесли из-за Афганистана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru