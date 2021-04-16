Актер Энтони Хопкинс рассказал, как тренирует свою память
Энтони Хопкинс сообщил, что нет для человека ничего важнее, чем его память, пишут газета «Известия».
83-летний знаменитый актер рассказал, какие упражнения он делает для тренировки памяти. «Я очень много читаю, занимаюсь живописью, играю на фортепиано не менее пяти раз в неделю, хотя я не концертный музыкант», — сказал актер. Он уверен, что это отличное упражнение для тренировки памяти.
В этом контексте он назвал актерскую профессию «полезной». «Учить сценарий — значит, заставлять мозг работать», — считает Хопкинс. Он может вспомнить все реплики из спектаклей, в которых играл много лет назад.
Ранее Хопкинс рассказал, что счастлив быть алкоголиком. По его словам, это заболевание позволяет ему контролировать собственные эмоции, направляя их в творческое русло. Хопкинс признался, что завязал с алкоголем в 1975 году, но после этого не может справиться со своим темпераментом.
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