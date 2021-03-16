Актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию
Актер Алексей Серебряков, проживавший в Канаде, вернулся в Россию, сообщает Super.ru.
На кинопремьере в Москве артист рассказал, что живет в России и «не уезжал».
«Я вывез детей, чтобы поучить», — заявил Серебряков.
При этом артист не уточнил, по какой причине покинул Канаду, и не стал сравнивать качество жизни в двух государствах.
Ранее Серебряков объяснял, что уехал в Канаду, потому что жить там «в два раза дешевле». Кроме того, артист хотел, чтобы его дети «расширили горизонты».
Серебряков, несмотря на длительное проживание в Канаде, не имеет канадского гражданства, сообщают «Невские новости».
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