Актер Алексей Серебряков вернулся из Канады в Россию

На кинопремьере в Москве артист рассказал, что живет в России и «не уезжал».

«Я вывез детей, чтобы поучить», — заявил Серебряков.

При этом артист не уточнил, по какой причине покинул Канаду, и не стал сравнивать качество жизни в двух государствах.

Ранее Серебряков объяснял, что уехал в Канаду, потому что жить там «в два раза дешевле». Кроме того, артист хотел, чтобы его дети «расширили горизонты».

Серебряков, несмотря на длительное проживание в Канаде, не имеет канадского гражданства, сообщают «Невские новости».

