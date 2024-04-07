Агутин признался, что не смог выступить с SHAMAN из-за операции

Певец Леонид Агутин опроверг слухи о конфликте со своим коллегой SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом исполнитель заявил в беседе с НТВ.

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По словам Агутина, он не смог выступить на одной сцене с SHAMAN из-за болезни. Певец напомнил, что у него обнаружили тромб, после чего пришлось лечь на операцию.

Ранее СМИ сообщали, что Агутин якобы не вышел на одну сцену с Дроновым во время съемок «Песни года» из-за личной неприязни.

В конце марта вышел новый альбом Агутина «Все не зря». В сборник вошло 12 новых композиций, отмечает «Радиоточка НСН».

