Агутин признался, что не смог выступить с SHAMAN из-за операции
Певец Леонид Агутин опроверг слухи о конфликте со своим коллегой SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом исполнитель заявил в беседе с НТВ.
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По словам Агутина, он не смог выступить на одной сцене с SHAMAN из-за болезни. Певец напомнил, что у него обнаружили тромб, после чего пришлось лечь на операцию.
Ранее СМИ сообщали, что Агутин якобы не вышел на одну сцену с Дроновым во время съемок «Песни года» из-за личной неприязни.
В конце марта вышел новый альбом Агутина «Все не зря». В сборник вошло 12 новых композиций, отмечает «Радиоточка НСН».
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