Агент Меньшикова опровергла сообщения об онкологии у актера

Агент актера, художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова опровергла сообщения о том, что у народного артиста РФ диагностировали онкологию. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что у Меньшикова якобы обнаружили онкологическое заболевание.

«Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно», — рассказала агент актера.

Она подчеркнула, что все спектакли с участием Меньшикова в театре идут согласно репертуару.

Ранее актер Сергей Фролов опроверг информацию о проблемах со здоровьем, пишет «Свободная пресса». Как сообщали СМИ, артисту якобы диагностировали серьезное поражение костей и ампутировали почти все пальцы на ноге.

