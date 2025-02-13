Агент Меньшикова опровергла сообщения об онкологии у актера
Агент актера, художественного руководителя Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова опровергла сообщения о том, что у народного артиста РФ диагностировали онкологию. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что у Меньшикова якобы обнаружили онкологическое заболевание.
«Полная чушь! Олег Евгеньевич и чувствует себя, и выглядит прекрасно», — рассказала агент актера.
Она подчеркнула, что все спектакли с участием Меньшикова в театре идут согласно репертуару.
Ранее актер Сергей Фролов опроверг информацию о проблемах со здоровьем, пишет «Свободная пресса». Как сообщали СМИ, артисту якобы диагностировали серьезное поражение костей и ампутировали почти все пальцы на ноге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru