Администрация Нововоронежа объяснила появление памятника Алёнке

Городские власти в своем заявлении отметили, что примут решение о сносе только в том случае, если оно будет одобрено авторами проекта. Они добавили, что монумент стал «подарком городу и старожилам-уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села» и подчеркнули, что деньги налогоплательщиков не были потрачены на создание и инсталляцию памятника.

