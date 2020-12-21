Администрация Нововоронежа объяснила появление памятника Алёнке
Горадминистрация Нововоронежа сообщила в сети «Вконтакте», что проект памятника «Аленка», внешний вид которого вызвал негативную реакцию местного населения, был согласован со старейшими жителями.
Местные жители в социальных сетях после установки памятника 18 декабря назвали его «уродством» и призвали властей немедленно его демонтировать.
Городские власти в своем заявлении отметили, что примут решение о сносе только в том случае, если оно будет одобрено авторами проекта. Они добавили, что монумент стал «подарком городу и старожилам-уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села» и подчеркнули, что деньги налогоплательщиков не были потрачены на создание и инсталляцию памятника.
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