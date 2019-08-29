«А мог бы и ударить». Пригожин оправдал мат Киркорова во время сорванной репетиции

Певец Филипп Киркоров во время своего выступления на фестивале «Новая волна — 2019» обругал матом организаторов мероприятия. Артист оказался возмущен сорванными сроками подготовки к концерту и заявил, что шоу не состоится, если он не сможет провести репетицию.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН с пониманием отнесся к резким заявлениям Киркорова, рассказав, что организаторы мероприятий часто не в состоянии обеспечить необходимую подготовку артиста к концерту.

«Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саунд-чек и временные рамки для репетиции. От "Металлики" до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек – святое время. Без него выходить на сцену нельзя. Это новое поколение даже на саундчеки не приходят. Но Киркоров же не рэппер! И Филипп, и Валерия, и Лев Лещенко являются высочайшими профессионалами. Они любят свою профессию. Покойный Кобзон, если надевал костюм, не садился. Он стоял три часа. Понимаете? А порой люди не ценят время артистов, зачастую приглашая на мероприятия, заставляя их ждать по три часа. Есть эмоциональный заряд, он перегорает, пока режиссер не насладится своей властью на площадке. Я говорю в общем и целом, не говорю конкретно про кого-то из «Новой Волны», меня там не было, сложно дать оценку, что там было на самом деле», - добавил он.

Продюсер выразил мнение, что все, что происходит на репетициях, не должно появляться в СМИ. По его словам, это очень интимный процесс, и вмешиваться в него журналистам не следует. Пригожин добавил, что, несмотря на разногласия с Киркоровым, в данном случае он на его стороне.