«А мог бы и ударить». Пригожин оправдал мат Киркорова во время сорванной репетиции
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН рассказал о важности саундчека для профессионального артиста.
Певец Филипп Киркоров во время своего выступления на фестивале «Новая волна — 2019» обругал матом организаторов мероприятия. Артист оказался возмущен сорванными сроками подготовки к концерту и заявил, что шоу не состоится, если он не сможет провести репетицию.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН с пониманием отнесся к резким заявлениям Киркорова, рассказав, что организаторы мероприятий часто не в состоянии обеспечить необходимую подготовку артиста к концерту.
«Порой самому хочется кому-то врезать! У каждого артиста есть саунд-чек и временные рамки для репетиции. От "Металлики" до Майкла Джексона, для всех величайших музыкантов саундчек – святое время. Без него выходить на сцену нельзя. Это новое поколение даже на саундчеки не приходят. Но Киркоров же не рэппер! И Филипп, и Валерия, и Лев Лещенко являются высочайшими профессионалами. Они любят свою профессию. Покойный Кобзон, если надевал костюм, не садился. Он стоял три часа. Понимаете? А порой люди не ценят время артистов, зачастую приглашая на мероприятия, заставляя их ждать по три часа. Есть эмоциональный заряд, он перегорает, пока режиссер не насладится своей властью на площадке. Я говорю в общем и целом, не говорю конкретно про кого-то из «Новой Волны», меня там не было, сложно дать оценку, что там было на самом деле», - добавил он.
Продюсер выразил мнение, что все, что происходит на репетициях, не должно появляться в СМИ. По его словам, это очень интимный процесс, и вмешиваться в него журналистам не следует. Пригожин добавил, что, несмотря на разногласия с Киркоровым, в данном случае он на его стороне.
«Мода этого десятилетия – все, что происходит за кулисами, становится достоянием общественности. Это неправильно. Есть кино, которое мы смотрим, а есть то, что за кадром. Не нужно влезать в этот процесс. Журналисты не должны присутствовать на репетиции, потому что репетиция носит крайне интимный характер. Это все равно, что пустить в ванную, пока ты моешься. Я всегда вступаю в перепалку с Филиппом, я никогда его не защищаю, я с удовольствием отомстил бы ему за сказанные фразы где-то у Собчак, но в данном случае я допускаю, что кто-то не дал ему возможность отрепетировать. Иногда не знаешь, какие слова подобрать, хочется дубинкой дать. Поскольку он драться не умеет, он использует такие нехорошие слова. Мог бы, подошел бы и кому-нибудь треснул», - выразил уверенность Пригожин.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волнa» в этом году проходит в Сочи с 24 по 29 августа. В конкурсе принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира, специальными гостями «Новой волны — 2019» стали Наталия Орейро и Рита Ора. По словам Пригожина, в этом году его супруга, певица Валерия, не смогла выступить на конкурсе по семейным обстоятельствам – свадьбы ее сына и операции мамы.
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