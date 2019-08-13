78-летнего Пласидо Доминго исключили из программы выступления оркестра в США после обвинений в харассменте

Испанский оперный певец 78-летний Пласидо Доминго был обвинен в сексуальных домогательствах. Из-за спровоцированного вокруг его имени скандала симфонический оркестр в американской Филадельфии отменил его участие в сентябрьском премьерном концерте, сообщает ТАСС.

Отмечается, что около 10 девушек сообщили о приставаниях Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам Доминго отрицает все обвинения и заявляет, что вступал с кем-либо в связь всегда только по обоюдному согласию.

Испанец является дирижером и гендиректором Лос-Анджелесской оперы.

Напомним, ажиотаж вокруг темы сексуальных домогательств разросся после случившегося скандала с голливудским продюссером Харви Вайнштейном. Тогда десятки знаменитых женщин сферы искусства заявили о домогательствах с его стороны.



