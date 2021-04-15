В Москве 21 апреля откроется «Российский антикварный салон»

21 апреля в Москве при информационной поддержке Радио JAZZ 89.1 FM откроется «Российский антикварный салон». В Гостином дворе представят картины любимых художников и графистов, в том числе, Шишкина, Репина, Коровина и Серебряковой.

Также в рамках салона можно будет увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного и ювелирного искусства – «Фаберже», произведения, выпущенные Императорским фарфоровым и Стеклянным заводами.

На выставке можно будет встретить даже «автомобиль Штирлица» – Mercedes-Benz 230 W143, 1939 года выпуска.

Радио JAZZ 89.1 FM приготовил особые музыкальные подарки, это, прежде всего, отличная музыка, а желающие могут посетить курс лекций. Салон будет работать по 25 апреля.



