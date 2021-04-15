В Москве 21 апреля откроется «Российский антикварный салон»
21 апреля в Москве при информационной поддержке Радио JAZZ 89.1 FM откроется «Российский антикварный салон». В Гостином дворе представят картины любимых художников и графистов, в том числе, Шишкина, Репина, Коровина и Серебряковой.
Также в рамках салона можно будет увидеть лучшие образцы декоративно-прикладного и ювелирного искусства – «Фаберже», произведения, выпущенные Императорским фарфоровым и Стеклянным заводами.
На выставке можно будет встретить даже «автомобиль Штирлица» – Mercedes-Benz 230 W143, 1939 года выпуска.
Радио JAZZ 89.1 FM приготовил особые музыкальные подарки, это, прежде всего, отличная музыка, а желающие могут посетить курс лекций. Салон будет работать по 25 апреля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 944 / сут.
Умерли
104 тыс.+398 / сут.
Выздоровели
4,3 млн+10 225 / сут.
- Польша объявила трёх сотрудников российского посольства персонами нон грата
- СМИ: Гран-при Канады «Формула 1» снова отменили из-за COVID-19
- СМИ сообщили о задержании замглавы столичного департамента по подозрению в коррупции
- Мэр Ивано-Франковска объявил подготовку к «полномасштабному вторжению» в Украину
- МИД Польши вызвал российского посла
- Посла России вызвали в МИД Великобритании
- Стали известны российские компании из санкционного списка США
- СВР назвала бредом обвинения в свой адрес от Белого дома
- МИД Украины поддержал новые санкции США против России
- Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru