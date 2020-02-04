16-летняя россиянка стала автором обложки для Vogue

16-летняя жительница Пермского края стала автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue. Журнал предложил Анастасии Ковтун, живущей в городе Чайковский, нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. Исполнительница лично выбирала рисунок из нескольких вариантов. Ей понравилась работа россиянки, пишет «Свободная пресса».

Анастасии Ковтун ведет блог в инстаграме, на него подписаны почти восемь тысяч пользователей. Девушка прокомментировала успех своего рисунка. «Ребята меня джибошит», — написала Анастасия в соцсети.