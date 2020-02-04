16-летняя россиянка стала автором обложки для Vogue
16-летняя жительница Пермского края стала автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue. Журнал предложил Анастасии Ковтун, живущей в городе Чайковский, нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. Исполнительница лично выбирала рисунок из нескольких вариантов. Ей понравилась работа россиянки, пишет «Свободная пресса».
Анастасии Ковтун ведет блог в инстаграме, на него подписаны почти восемь тысяч пользователей. Девушка прокомментировала успех своего рисунка. «Ребята меня джибошит», — написала Анастасия в соцсети.
18-летняя американская исполнительница Билли Айлиш недавно удостоилась пяти наград «Грэмми». Её композиция Bad Guy стала лучшей песней и лучшей записью, а пластинка «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» - лучшим альбомом года.
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