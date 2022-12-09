Звание «Поставщик Правительства Москвы» получили 30 компаний
30 компаний из разных регионов России получили звание «Поставщик Правительства Москвы». Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Звание “Поставщик Правительства Москвы” подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером, который помогает реализовывать важные проекты в столице. Такие организации снабжают больницы и школы города, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги», - пояснил глава департамента.
Он также рассказал, что по итогам 2021 года лауреатами стали 30 организаций, среди которых как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, и индивидуальные предприниматели.
«Все они обеспечивают потребности московских заказчиков, в том числе через Портал поставщиков», - отметил Щербаков.
Он также сообщил, что претенденты оцениваются по количеству и общему объему исполненных за год контрактов, отсутствию штрафов со стороны заказчиков и многим другим критериям. Звание может обеспечить поставщику дополнительное доверие со стороны заказчиков и партнеров. Кроме того, оно способствует повышению узнаваемости бренда.
В торжественной обстановке лауреатов наградил заместитель руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике Александр Зинин. По итогам 2021 года звание «Поставщик Правительства Москвы» получили 27 компаний в девяти номинациях, среди которых медицинские технологии, развитие спорта, транспорт, городское хозяйство и благоустройство, соцзащита, связи и информационные технологии и другие. Три организации были награждены в спецноминации «Лидеры Портала поставщиков».
Торжественное объявление лауреатов прошло во второй день проекта «Дни московской конкуренции», который был посвящен поставщикам.
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