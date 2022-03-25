Здание свободного назначения продается на востоке Москвы

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме по продаже здания в Восточном административном округе столицы.

Одноэтажный объект площадью 27,9 кв. м. находится на улице Западная, дом 7А, строение 1. Функциональное назначение – свободное. Начальная цена – 1 млн 452 тысячи рублей. Приём заявок до 5 мая.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: Департамент города Москвы по конкурентной политике
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