Здание свободного назначения продается на востоке Москвы
25 марта 202211:32
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже здания в Восточном административном округе столицы.
Одноэтажный объект площадью 27,9 кв. м. находится на улице Западная, дом 7А, строение 1. Функциональное назначение – свободное. Начальная цена – 1 млн 452 тысячи рублей. Приём заявок до 5 мая.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru