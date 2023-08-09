Завод Москвы увеличит выпуск автокомпонентов за счет модернизации производства

Московский завод, который специализируется на выпуске автокомпонентов, модернизирует производство, благодаря чему получится адаптировать производственные линии к выпуску новых деталей и увеличить объемы производства. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что завод «Альфа Автоматив Техноложиз» приступает к запуску масштабного производства 106 компонентов кузовных деталей для китайского кроссовера Haval Jolion. По словам Овчинского, специалисты завода уже закончили технические работы по вводу в эксплуатацию дополнительной линии из пяти 250-тонных прессов. Таким образом, мощности производства увеличатся с 12 до 17 миллионов деталей в год.

Так, соглашение на поставку необходимого оборудования было подписано с тульским «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», дочерним подразделением Great Wall Corporation. Гендиректор предприятия Зоригто Саханов рассказал, что производственные линии завода выпускают широкую линейку профильной продукции, которая отвечает стандартам мирового автомобилестроения. Он подчеркнул, что текущие проекты направлены на решение профильных задач в сферах импортозамещения и локализации.

При этом недавно на заводе запустили процессы рестарта производства деталей кузова для модели «Лада Ларгус», в частности с использованием масел российского производства. Новое современное производство предприятие открыло на юге Москвы в декабре прошлого года в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

