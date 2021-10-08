«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для клиентов
Сервис заказа и доставки готовых блюд «Яндекс.Еда» ввел сервисный сбор с пользователей. Об этом сообщается на сайте агрегатора.
Теперь к стоимости заказа будет автоматически прибавляться комиссия за «работу сервиса». Так, в Москве сбор составляет 29 рублей с одного заказа независимо от его суммы, отмечает Ura.ru.
При этом представитель сервиса сообщил газете «Ведомости», что размер комиссии определяется алгоритмом и в разных регионах может отличаться.
Ранее компания «Яндекс» сообщила о повышении уровня безопасности для всех аккаунтов пользователей. При каждой попытке юзера войти в «Яндекс ID» система будет проверять пароль на безопасность, пишет РИА ФАН.
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