«Яндекс.Еда» ввела сервисный сбор для клиентов

Сервис заказа и доставки готовых блюд «Яндекс.Еда» ввел сервисный сбор с пользователей. Об этом сообщается на сайте агрегатора.

Теперь к стоимости заказа будет автоматически прибавляться комиссия за «работу сервиса». Так, в Москве сбор составляет 29 рублей с одного заказа независимо от его суммы, отмечает Ura.ru.

При этом представитель сервиса сообщил газете «Ведомости», что размер комиссии определяется алгоритмом и в разных регионах может отличаться.

Ранее компания «Яндекс» сообщила о повышении уровня безопасности для всех аккаунтов пользователей. При каждой попытке юзера войти в «Яндекс ID» система будет проверять пароль на безопасность, пишет РИА ФАН.

