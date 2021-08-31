«Яндекс» полностью выкупит доли Uber в ряде своих проектов
«Яндекс» выкупит доли Uber в сервисах «Яндекс.Еда», «Лавка», «Доставка», а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что партнеры продолжат совместно развивать сервисы заказа такси, каршеринга и аренды самокатов в рамках группы компаний «Яндекс.Такси», пишет RT.
«Яндекс также приобретет у Uber 4,5% акций совместного предприятия и доведёт свою долю в нём до 71%, включая акции, зарезервированные для опционной программы. Кроме того, Яндекс получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8–2 млрд долларов», — отмечается в сообщении.
В результате сделки «Яндекс» рассчитывает за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов ускорить темпы развития бизнеса на рынке электронной коммерции и фудтеха.
Сделку одобрили советы директоров «Яндекса» и Uber. Общая ее сумма составит 1 млрд долларов, закрыть сделку планируется до конца года.
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