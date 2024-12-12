Wildberries запустит продажу билетов на поезда
Маркетплейс Wildberries и компания РЖД подписали соглашение, в соответствии с которым интернет-магазин начнет продавать билеты на поезда. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметили в РЖД, документ направлен на «повышение эффективности деятельности сторон за счет применения современных технологических решений, развития и применения передовых цифровых продуктов и сервисов».
«Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере внутреннего и въездного туризма. С этой целью для повышения качества клиентских услуг... планируют на платформе маркетплейса организовать продажу билетов на железнодорожный транспорт», — подчеркнули в компании.
Кроме того, организации намерены популяризировать туристические продукты РЖД и небилетные железнодорожные сервисы.
Ранее объединенная компания Wildberries и Russ запустила сеть заправок на территории логистических центров, напоминает Ura.ru.
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