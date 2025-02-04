Wildberries запустил возможность заказа рецептурных препаратов
Объединенная компания Wildberries & Russ «РВБ» в тестовом режиме запустила возможность заказа рецептурных лекарств на маркетплейсе. Об этом рассказали в пресс-службе организации.
Отмечается, что бронирование препаратов будет проводиться с помощью Click&Collect — сервиса самовывоза из торговых точек.
«Он уже доступен в мобильном приложении маркетплейса на iOS и Android... Клиенты смогут заказать все виды лекарств через онлайн-платформу и забрать их в одной из ближайших аптек-партнеров», — сообщили в компании.
Первым партнером платформы выступит интернет-аптека Polzaru. Сервис запустят в определенных районах Москвы, затем опция заказа рецептурных лекарств появится в других российских городах.
Ранее Wildberries ввел функцию оплаты таможенных пошлин для товаров, которые заказывают из-за границы, пишет Ura.ru.
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