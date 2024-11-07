Wildberries объявила об открытии своей сети заправок
Объединенная компания Wildberries и Russ запустила свою сеть заправок. Об этом заявили в пресс-службе организации.
Сейчас заправляться на новых АЗС могут водители Wildberries и Russ, вскоре они станут доступны водителям-партнерам. Компания также рассматривает возможность расширить сеть и открыть АЗС для всех автомобилистов.
Заправки находятся на территории логистических центров маркетплейса. Чтобы воспользоваться АЗС, необходимо приложение WB Drive. Для водителей объединенной компании предусмотрены более выгодные условия заправки, это позволит снизить расходы на логистику.
«Собственные АЗС — часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо», — добавили в организации.
Ранее Wildberries открыл совместные отделения с «Почтой России», напоминает Ura.ru.
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