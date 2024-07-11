Вывод российских ценных бумаг из Казахстана назвали некритичным для инвесторов

Казахстанский депозитарий для хранения ценных бумаг использовал лишь ограниченный пул российских инвесторов, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в разговоре с НСН.

Владельцев российских ценных бумаг попросили вывести их из Казахстана, сообщил ранее РБК со ссылкой на уведомление одного из казахстанских брокеров. Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане просит брокеров и управляющие компании до 1 августа направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания. Эксперты считают, что казахстанский депозитарий действует по рекомендации компании Euroclear. Кабаков отметил, что этим депозитарием пользовалось мало россиян.

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«Российские инвесторы и казахстанский депозитарий – это вещи, далекие друг от друга. То есть, есть определенный ограниченный пул инвесторов, которые использовали казахстанский депозитарий для хранения своих бумаг. Есть определенные компании, которые релоцируются из депозитариев иностранных в Казахстан и так далее. В этом отношении присутствуют некоторые аспекты, тот же самый Globaltrans – активы находятся в РФ, релоцируются в Казахстан и так далее. Здесь много нюансов», – сказал Кабаков.

Он отметил, что оценить объем ценных бумаг, которые могли находиться у казахстанских депозитариев, сложно.

«У нас есть «Цифра брокер», «Freedom» – это их вотчина. Говорить здесь о существенных объемах пока не приходится. В принципе, как таковой истории интеграции фондовых рынков не присутствовало, но можно говорить об определенных объемах. Плюс ко всему вопросы, связанные с депозитарными расписками, облигациями… Сложно в моменте оценить объем ценных бумаг, которые могли находиться у казахстанских депозитариев. Оценка будет через определенное время. Если говорить о среднестатистическом физическом лице, то интересы большинства это не затрагивает», – указал собеседник НСН.

Также он выразил уверенность, что если национальные депозитарии других стран тоже получат рекомендации от Euroclear о выводе российских ценных бумаг, то это не ударит по инвесторам РФ.

«Это никак не повлияет. Единственное, это если (рекомендацию – ред. НСН) получит депозитарий Белоруссии… Но все равно, особого влияния это не имеет. Казахстан – это наиболее развитая площадка наших близлежащих друзей, в этом отношении там есть ряд историй, которые могут отразиться на российском инвесторе», - резюмировал Кабаков.

Ранее Минфин США ввел новый пакет санкций в отношении России. В списке, в частности, Московская биржа и Национальный клиринговый центр (НКЦ). При этом управление Минфина США по контролю за иностранными активами определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, Национальным расчетным депозитарием и НКЦ до 13 августа, передает «Радиоточка НСН».

