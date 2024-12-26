Банк ВТБ завершил сделку по приобретению «Почта банка», расчеты по ней прошли 23 декабря. Об этом сообщил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.

«"Почта банк" из статуса совместного предприятия возвратился в семью по родству и становится единоличной дочкой группы ВТБ», — подчеркнул Пьянов.

Первый зампред ВТБ добавил, что в текущем году была завершена сделка по консолидации акций, а в 2025-м планируется начать миграцию сети, клиентской базы и бизнеса «Почта банка» на единую платформу под брендом ВТБ.

Ранее организация выкупила 49,99% акций «Почта банка» у «Почты России», стоимость сделки составила 36 млрд рублей, напоминает 360.ru. Также ВТБ выкупил две акции у частного акционера.

