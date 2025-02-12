ВТБ впервые отменил комиссию для переводов за рубеж

ВТБ впервые отменил комиссию по переводам за границу для розничных клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«Узбекистан стал первой страной, переводы в которую для розничных клиентов ВТБ стали полностью бесплатными», — указали в кредитной организации.

Ранее комиссия на переводы составляла 0,2%. Отправить средства можно по номеру телефона на счет либо карту физлица в рамках собственной технологии ВТБ.

В банке отметили, что сейчас клиентам доступны переводы в более чем сто зарубежных направлений. Средства можно перевести по номеру телефона и карты, по реквизитам, с выдачей наличными в зависимости от страны.

Ранее ВТБ пообещал, что сохранит ставки по депозитам выше 20% в первой половине текущего года, пишет 360.ru.

