ВТБ увеличил первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1%

ВТБ увеличил размер первоначального взноса по программе семейной ипотеки до 50,1%. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Кредитная организация подчеркнула, что продолжает прием заявок и проведение сделок по «Семейной ипотеке». Условия программы для зарплатных клиентов ВТБ и комбинирующих госпрограмму с рыночными продуктами остаются неизменными.

«При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — указали в банке.

Пресс-служба отметила, что клиенты, подавшие заявку на семейную ипотеку до 20 сентября, смогут оформить займ по прежним условиям до 27 сентября.

Между тем Сбербанк исчерпал лимиты на семейную ипотеку и приостановил запись на сделку по льготной программе, пишет RT.

