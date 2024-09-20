ВТБ увеличил первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 50,1%
ВТБ увеличил размер первоначального взноса по программе семейной ипотеки до 50,1%. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Кредитная организация подчеркнула, что продолжает прием заявок и проведение сделок по «Семейной ипотеке». Условия программы для зарплатных клиентов ВТБ и комбинирующих госпрограмму с рыночными продуктами остаются неизменными.
«При этом с учетом сокращения лимитов на рынке для остальных заемщиков первый взнос теперь составляет 50,1% от стоимости недвижимости», — указали в банке.
Пресс-служба отметила, что клиенты, подавшие заявку на семейную ипотеку до 20 сентября, смогут оформить займ по прежним условиям до 27 сентября.
Между тем Сбербанк исчерпал лимиты на семейную ипотеку и приостановил запись на сделку по льготной программе, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru