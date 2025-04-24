ВТБ планирует запустить сервис кредитов до зарплаты
Банк ВТБ может запустить сервис кредитов до зарплаты либо карты с овердрафтом. Об этом заявил зампредседателя правления организации Георгий Горшков.
По его словам, банк проводил пилот, который не показал высокой эффективности и большого спроса на микрозаймы среди клиентской базы.
«Что мне хочется запустить, и я думаю, что в 2025 году мы это сделаем, это либо сервис кредитов до зарплаты, либо сервис дебетовой карты с овердрафтом. Предоставление клиентам ВТБ таких продуктов возможно только для расширения доступности кредитования с учетом всех требований ЦБ», - отметил Горшков.
Зампред правления ВТБ подчеркнул, что это будет не займ в микрофинансовой организации, а доступные по ставке или комиссии средства, которые клиент перекроет следующим поступлением денег от своего работодателя. Клиенту не нужно будет обращаться куда-либо, он сможет воспользоваться сервисом в мобильном приложении.
По данным пресс-службы ВТБ, благодаря новинке клиенты смогут получить часть будущей зарплаты в любой день. Начисления процентов не предусмотрено, при поступлении зарплаты на счет взятая сумма будет удержана автоматически. Детали сервиса пока прорабатываются.
Между тем ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru