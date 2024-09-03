ВТБ первым запустил обслуживание клиентов на 13 иностранных языках

ВТБ запустил обслуживание клиентов в своих отделениях на 13 иностранных языках. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«ВТБ первым из российских банков в тестовом режиме запустил обслуживание... на 13 иностранных языках», — отметили в банке.

По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, нововведение запустили на фоне роста экономических связей России с дружественными странами и интереса иностранцев к продуктам и сервисам организации.

Сейчас банк запустил обслуживание на самых популярных языках. Взаимодействие с клиентом осуществляется с помощью онлайн-переводчика, встроенного в используемые сотрудниками в отделениях планшеты. Сервис распознает и переводит речь, позволяя производить основные операции. В банке доступны китайский, корейский, индийский (хинди), непальский, пакистанский (урду), азербайджанский, узбекский, таджикский, арабский, немецкий, французский, испанский, английский языки.

Ранее в ВТБ предупредили, что будут блокировать и замораживать приложения на телефонах клиентов при подозрении на доступ мошенников к их аккаунтам, напоминает Ura.ru.

