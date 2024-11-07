ВТБ открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожье

Банк ВТБ открыл первые точки обслуживания для розничных клиентов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что точки появились в крупнейших городах: Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе. Розничные клиенты ВТБ смогут открыть вклады и накопительные счета, оформить карты, потребительские кредиты, оставить заявку на ипотеку или автокредит.

В ближайшие месяцы точка обслуживания банка появится в Херсонской области. Кроме того, банк планирует запустить полноформатные офисы в городах ДНР.

Ранее ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам, теперь максимальная ставка составит 22% годовых, пишет Ura.ru.

