ВТБ открыл первые точки обслуживания в ДНР и Запорожье
Банк ВТБ открыл первые точки обслуживания для розничных клиентов в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Отмечается, что точки появились в крупнейших городах: Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе. Розничные клиенты ВТБ смогут открыть вклады и накопительные счета, оформить карты, потребительские кредиты, оставить заявку на ипотеку или автокредит.
В ближайшие месяцы точка обслуживания банка появится в Херсонской области. Кроме того, банк планирует запустить полноформатные офисы в городах ДНР.
Ранее ВТБ повысил ставки по рублевым депозитам, теперь максимальная ставка составит 22% годовых, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru