Столичным предпринимателям предложили открыть минимаркеты в Ясеневе и Десеновском
Москва выставила на открытые аукционы два нестационарных торговых объекта (НТО) под размещение магазинов продовольственных товаров на юго-западе столицы и в ТиНАО, стартовый размер ежемесячного платежа за право ведения торговли в НТО составляет 56,5 тысячи рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.
По его словам, объекты находятся в районе Ясенево и поселении Десеновское, их площадь составляет 56,5 «квадратов». Щербаков отметил, что в объектах будут оборудованы торговые залы, зоны для хранения и другие вспомогательные помещения. При этом договоры на право ведения торговой деятельности заключат с победителями на пять лет, указал Щербаков.
Так, первый лот пнаходится на улице Айвазовского на юго-западе столицы. Второй – на Ватутинской улице в ТиНАО. Оба нестационарных объекта будут установлены в жилых кварталах рядом с остановками общественного транспорта и дорожными магистралями.
«Продуктовые магазины шаговой доступности относятся к объектам социально-бытовой инфраструктуры города, которые наиболее востребованы среди жителей районов», - сказал руководитель столичного департамента.
Щербаков также подчеркнул, что подать заявку на участие в аукционе можно до 23 сентября. Аукционы пройдут 28 сентября на электронной площадке «Росэлторг».
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