Власти разрешили продажу бизнеса британской Unilever в России

Один из крупнейших в мире производителей повседневных товаров Unilever получил одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями на продажу своего бизнеса в России. Об этом сообщил РБК.

В материале уточняется, что выше упомянутая сделка была одобрена в конце августа, при этом стоимость российского бизнеса компании оценивается в 35-40 млрд рублей. Покупатель уже есть, однако он не называется. Unilever получил одобрение от подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В августе стало известно, что сделку одобрила и Федеральная антимонопольная служба. В России Unilever работала с 1991 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

