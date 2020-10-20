Власти Москвы проверят «Яндекс.Еду» и «Delivery Club»

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов заявил, что тарифы служб доставки «Яндекс.Еда» и «Delivery Club» проверят на соответствие антимонопольному законодательству, сообщает агентство РИА Новости.

В ходе заседании совета по стратегическому развитию уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов рассказал о существующей в столице «монополии» по доставке еды из ресторанов. По его словам, «Яндекс.Еда» и «Delivery Club» забирают от 10 до 35% от стоимости заказа за работу курьеров.

Ефимов пообещал разобраться в данной ситуации и в случае подтверждения нарушений антимонопольного законодательства обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Летом 2020 года в Москве произошла массовая стычка между курьерами служб доставки «Яндекс.Еда» и «Delivery Club». По словам очевидцев, в потасовке рядом с «Макдоналдсом» на северо-западе столицы участвовали до трёх десятков человек.

