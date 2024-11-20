VK запустит собственный сервис для поиска работы

Холдинг VK запустит свой сервис для поиска работы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Компания подтвердила соответствующие планы, однако не уточнила деталей. В то же время в VK поделились, что проект будет называться «Карьерный Хаб».

По данным источника РБК, сервис запустят в партнерстве с платформой для поиска работы Superjob, она будет дублировать свои объявления в «Карьерном Хабе». Оригинальные вакансии, опубликованные только в проекте VK, будут иметь приоритет в выдаче. Кроме того, в сервисе разместят объявления о работе из профильных сообществ социальной сети «ВКонтакте».

Как пишет РБК, VK уже заключил контракты с рядом компаний, в том числе госкорпорацией «Росатом», группой «Авилон», холдингом «Сибур», на размещение данных о поиске сотрудников на своей платформе.

Ранее холдинг VK создал крупнейшую библиотеку видеоконтента среди отечественных платформ, объединив контент сервисов «Дзен», «VK видео» и «ОК.Видео» в хранилище объемом свыше 1,5 млрд гигабайт, напоминает 360.ru.

