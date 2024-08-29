VK создал крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в РФ

Технологический холдинг VK создал крупнейшую библиотеку видеоконтента среди платформ в России, объединив контент нескольких ресурсов в едином облачном хранилище. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«VK объединила видеоконтент платформ "VK видео", "Дзен" и "ОК.Видео" в едином хранилище на основе собственной разработки - one-cloud. Его объем превысил 1,5 эксабайта или более 1,5 млрд Гбайт», — указали в организации.

Как отметили в VK, летом пиковый объем загрузки нового контента достигал одного петабайта в день. Создание облачной библиотеки увеличило надежность хранения видео: в случает выхода из строя хранилищ в дата-центрах информация восстанавливается автоматически и копируется на новые носители, пишет Ura.ru. В компании подчеркнули, что платформа One-cloud, на которой основано хранилище - стандарт для проектов всего холдинга.

«Внедрение one-cloud позволило выстроить единую систему управления вычислительными мощностями VK, снизив инфраструктурные издержки», — добавили в пресс-службе.

