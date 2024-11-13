VK опровергла данные о закрытии проекта умных колонок «Капсула»

Компания VK не намерена закрывать проект умных колонок «Капсула». Об этом заявили в пресс-службе организации.

Ранее СМИ сообщили, что VK якобы закроет производство колонок «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся».

Как отметили в холдинге, эти данные не соответствуют действительности.

«VK не планирует закрывать проект колонок "Капсула"», — подчеркнули в компании.

По ее данным, все вовлеченные в реализацию проекта команды продолжают работу в прежнем режиме.

Ранее компания VK объявила о запуске VK Data Platform — платформы для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями, искусственным интеллектом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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