VK опровергла данные о закрытии проекта умных колонок «Капсула»
Компания VK не намерена закрывать проект умных колонок «Капсула». Об этом заявили в пресс-службе организации.
Ранее СМИ сообщили, что VK якобы закроет производство колонок «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся».
Как отметили в холдинге, эти данные не соответствуют действительности.
«VK не планирует закрывать проект колонок "Капсула"», — подчеркнули в компании.
По ее данным, все вовлеченные в реализацию проекта команды продолжают работу в прежнем режиме.
Ранее компания VK объявила о запуске VK Data Platform — платформы для комплексной работы с большими объемами данных, нейросетями, искусственным интеллектом, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru