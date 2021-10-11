Visa отказалась от претензий к Wildberries по увеличенным комиссиям
Платежная система Visa заявила об отсутствии новых нарушений со стороны онлайн-ретейлера Wildberries, а также отправила банкам-эквайерам письма с сообщением о снятии претензий. Об этом сообщает РБК.
Как отметили в международной компании, взимание дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов «препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa».
При этом в Wildberries подчеркнули, что приветствуют решение Visa о снятии претензий.
«Убеждены, что компания Wildberries действовала в строгом соответствии с законодательством: мы лишь предоставили скидки 2% по российским платежным системам "Мир", SberPay и Системе быстрых платежей», — сообщил представитель ретейлера.
Wildberries в августе заявила о «снижении цен на товары» при оплате с помощью платежных систем «Мир», SberPay и Системы быстрых платежей, напоминает Газета.ру. Visa в ответ на это начала расследование. В платежной системе Mastercard сообщили о работе над урегулированием ситуации в интересах своих клиентов.
Позже ретейлер сообщил, что узнал о поступлении официальных писем с «угрозами штрафных санкций» в адрес российских банков от иностранных платежных систем. В Wildberries подчеркнули, что расценили происходящее «как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы», отмечает RT.
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