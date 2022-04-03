В ЗАО можно арендовать земельный участок для строительства бизнес-центра

О том, что продаёт и закупает Москва.

Объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации административно-делового центра в Зеленоградском административном округе Москвы.

Объект площадью 6 599 кв. м. находится на улице Малинская в поселке Малино. Начальный размер годовой арендной платы составляет 1 миллион 860 074 рубля. Срок договора – 4 года 10 месяцев.

Приём заявок до 20 мая. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Галс
ТЕГИ:Департамент По Конкурентной Политике
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры