В Якутии открыто крупное газоконденсатное месторождение
Нефтяная компания «Роснефть» открыла крупное газоконденсатное месторождение в Якутии, сообщает пресс-служба предприятия.
Отмечается, что месторождение было обнаружено входящей в нефтегазодобывающий комплекс компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».
«На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 40 млрд м3 газа и более 2 млн тонн газового конденсата», — говорится в сообщении пресс-службы.
Новое месторождение названо Кэдэргинским.
Как отметили в «Роснефти», в рамках геологоразведочных мероприятий специалисты создали региональную геологическую модель месторождения, оценили ресурсного потенциала, провели полевые сейсморазведочные работы и высокотехнологичную обработку и интерпретацию итогов сейсморазведки.
Между тем в июне «Роснефть» получила статус «лучшей национальной нефтяной компании в области геологоразведки» по версии международной консалтинговой компании Wood Mackenzie, напоминает РИА ФАН.
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