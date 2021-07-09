В Якутии открыто крупное газоконденсатное месторождение

Нефтяная компания «Роснефть» открыла крупное газоконденсатное месторождение в Якутии, сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что месторождение было обнаружено входящей в нефтегазодобывающий комплекс компанией «Таас-Юрях Нефтегазодобыча».

«На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 40 млрд м3 газа и более 2 млн тонн газового конденсата», — говорится в сообщении пресс-службы.

Новое месторождение названо Кэдэргинским.

Как отметили в «Роснефти», в рамках геологоразведочных мероприятий специалисты создали региональную геологическую модель месторождения, оценили ресурсного потенциала, провели полевые сейсморазведочные работы и высокотехнологичную обработку и интерпретацию итогов сейсморазведки.

Между тем в июне «Роснефть» получила статус «лучшей национальной нефтяной компании в области геологоразведки» по версии международной консалтинговой компании Wood Mackenzie, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:ГазЯкутияРоснефть
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