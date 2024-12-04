В ВТБ заявили, что доля наличных «под подушкой» у россиян упала до минимума

Объем наличности в сбережениях россиян достиг исторического минимума за все время замеров — последние шесть лет. Об этом заявил зампред ВТБ Георгий Горшков, сообщает РБК.

Как отметил эксперт, на структуру накоплений населения повлиял беспрецедентно высокий уровень ставок.

«По нашей оценке, доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, за исключением пенсионных и страховых продуктов, на текущий момент составляет порядка 15%, то есть примерно 15,9 трлн рублей», — указал Горшков.

Ожидается, что до конца года объем снизится еще на пару процентных пунктов.

Сбережения россиян оценивали без учета страховых резервов и накоплений и остатков на счетах эскроу. С этими ограничениями 58,8% активов граждан размещены в банках в РФ и за границей, на счетах и депозитах, 13,5% (14,39 трлн рублей) приходится на вложения в паи и акции, еще 8,3% (8,78 трлн) — это наличная иностранная валюта, 4% (4,22 трлн) — облигации. ВТБ ожидает, что в текущем году около 350 млрд рублей сбережений населения перейдет из наличной формы на счета и депозиты.

Ранее Георгий Горшков спрогнозировал рекордный рост доходов по вкладам, который зимой может достичь 25%, пишет Ura.ru.

