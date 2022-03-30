В центре Москвы продадут два машино-места через аукцион
О том, что продаёт и закупает Москва.
Объявлен аукцион в электронной форме по продаже двух машино-мест в многоуровневом паркинге в Центральном административном округе столицы.
Объекты площадью 13,7 и 14,1 кв. м. находятся в Мещанском районе по адресу Цветной бульвар, дом 32, строение 1А. Начальная цена за «квадрат» – 96 тысяч 684 рубля.
Приём заявок до 14 апреля. Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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