В центре Москвы на продажу выставили 30 помещений
Москва выставила на продажу 30 коммерческих помещений в многоквартирных жилых домах в ЦАО. Подача заявок по предложенным лотам закончится в период с 16 по 30 ноября, аукционы состоятся в ноябре и декабре на электронной площадке «Росэлторг». Об этом заявил глава столичного Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
По его словам, приобрести помещения площадью от 11,1 до 1,6 тысячи квадратов смогут как физические, так и юридические лица. Все объекты будут проданы на открытых аукционах на повышение цены и посредством публичного предложения на уменьшение первоначальной цены. Из предлагаемых лотов 23 находятся на подвальных и цокольных этажах зданий, остальные семь - на первом и пятом этажах либо на нескольких уровнях здания.
Наибольшее количество помещений — восемь — будут реализованы в Басманном районе. Их площадь варьируется от 56,5 до 575,1 квадрата. Наименьший по площади объект расположен в подвальном этаже дома на Мясницкой улице. Он имеет общий с другими помещениями вход с улицы и подойдет для открытия офиса либо торговой точки.
В Замоскворечье и Пресненском районе на торги выставлено по четыре помещения, занимающих площади от 150,4 до 1,6 тысячи квадратов. Обычно в объектах такого плана размещают торговые, общественные и деловые пространства. Самый небольшой из них, расположенный на цокольном этаже здания в 6-м Монетчиковском переулке, разделен на комнаты и может быть использован для образовательного учреждения либо офисов.
По три помещения площадью от 11,1 до 155,8 квадрата будут реализованы в районах Тверской и Арбат. Самое маленькое из них находится на Большой Никитской улице и может использоваться как точка по продаже кофе на вынос, а самое большое, расположенное на Никитском бульваре, подойдет под офисы или образовательное учреждение.
По два объекта продаются в Таганском, Мещанском, Красносельском районах и в Хамовниках, их площадь — от 28,4 до 310,3 квадрата. Самый крупный из них находится на первом и антресольном этажах жилого здания на Таганской улице. Собственник сможет разместить в нем офисы, учреждения дополнительного образования, либо использовать объект под торговые площади.
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