Национальный рейтинг прозрачности закупок определил 25 лидеров в госсекторе. Торжественная церемония состоялась 26 ноября в Торгово-промышленной палате РФ.

В рамках мероприятия эксперты отрасли наградили победителей 21-го Национального рейтинга прозрачности закупок-2026 (НРПЗ) среди федеральных, региональных и муниципальных заказчиков и подвели итоги года. Церемонию посетили представители государственной власти и профильных регуляторов.

Председатель оргкомитета НРПЗ-2026 Виктор Симоненко представил результаты исследования рынка государственных и муниципальных закупок и раскрыл основные показатели. Рейтинг сформирован по 36 критериям и описывает три уровня заказчиков: федеральные ведомства, субъекты России и крупные муниципальные образования.



«Итог 2026 года — контрактная система успешно адаптировалась к жёстким правилам национального режима. Доля закупок российских товаров уже достигла 72%. Главный сюрприз преподнесли муниципальные заказчики, которые обошли другие уровни госзаказа по динамике конкуренции, задав высокую планку для всего рынка. Мы уже видим эффект от мер поддержки отечественных предпринимателей, когда даже небольшой приток новых участников влечет за собой рост конкуренции до 2,24 заявки и, как следствие, рост дисконта в 5,51%. Это в итоге даёт бюджету 0,5 триллиона рублей дополнительной экономии на снижении начальной максимальной цены контракта», — отметил Виктор Симоненко.

Эксперты проанализировали более 3,4 миллиона процедур на сумму свыше 15,3 триллиона рублей за период со второго полугодия 2025-го по первое полугодие 2026 года. В выборку вошли около 90 тысяч заказчиков и более 237 тысяч уникальных поставщиков.

Высшую оценку «Гарантированная прозрачность» получили пять федеральных ведомств: МИД, Минэнерго, Роструд, Государственная фельдъегерская служба и Росмолодежь. На региональном уровне в десятку лидеров вошли Москва, Югра, Саратовская область, Чувашия, Тюменская и Смоленская области, Севастополь, Якутия, ЯНАОи Тамбовская область.

Среди муниципалитетов эксперты отметили наибольший рывок в динамике конкуренции. В число десяти лучших вошли Южно-Сахалинск, Сургут, Краснодар, Нижний Новгород, Хабаровск, Симферополь, Владивосток, Сургутский район ХМАО, Челябинск и Смоленск.

Национальный рейтинг прозрачности закупок является негосударственным исследовательским проектом, проводится с 2006 года на основе данных с официального сайта государственных закупок и помогает участникам рынка перенимать лучшие практики управления госзаказом.

