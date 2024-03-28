В столичном Парке Горького откроются новые торговые точки

В Парке Горького к летнему сезону откроются новые точки общепита и проката. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, на городские торги выставили права на ведение предпринимательской деятельности в 13 нестационарных торговых объектах.

«Предприниматели смогут открыть в Парке Горького 11 новых точек общепита и два пункта проката спортинвентаря. К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса. С победителями торгов подпишут договоры на право ведения предпринимательской деятельности», – рассказал Пуртов.

Он уточнил, что среди лотов семь киосков площадью от 8,8 до 39,8 квадратного метра и шесть павильонов площадью от 59 до 635,7 квадратного метра. Они уже установлены в людных местах на разных пешеходных маршрутах парка.

Пуртов также отметил, что заявки от предпринимателей будут приниматься с 29 марта по 5 апреля. Онлайн-торги состоятся в период с 3 и 10 апреля. Для участия в них понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнили в Департаменте, столица регулярно выставляет на городские торги различное имущество под развитие бизнеса: земельные участки, здания, помещения и нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Инвестиционный портал Москвы в разделе «Имущество от города» публикует всю необходимую информацию о лотах. Участвовать в торгах можно не выходя из дома или офиса, так как вся процедура проходит онлайн.



