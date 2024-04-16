В столичном парке «Фили» появятся новые точки общепита

Пять новых точек общепита появятся на территории парка культуры и отдыха «Фили». Город выставил на торги права на размещение четырёх нестационарных торговых объектов и право на торговую деятельность в павильоне на территории парка. Об этом сообщил заместитель главы Департамента по конкурентной политике Москвы Алексей Гаранин.

По его словам, в павильоне на Большой Филевской улице (д. 22, стр.14) общей площадью 250 кв метров победитель аукциона сможет разместить летнее кафе с выносным оборудованием. Киоски, площадью от 9 до 23 кв метров, предприниматели смогут установить в разных точках парка и продавать в них кондитерские изделия, блюда из полуфабрикатов, безалкогольные напитки, снеки и другую продукцию.

К участию в торгах приглашаются представителей малого и среднего бизнеса. Как уточнил Гаранин, заявочные кампании завершатся 19 апреля, а сами торги пройдут 24 апреля. Для участия в торгах понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнил замглавы Департамента, участие в торгах позволяет предпринимателям вести бизнес с минимальными вложениями в нестационарных торговых объектах на территории столичных парков. Москва в целом регулярно выставляет на торги различное имущество под развитие бизнеса: здания и помещения, земельные участки, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Участвовать в городских торгах, можно не выходя из дома – вся процедура проходит онлайн.