В США арестовали экс-совладельца «Открытия» Беляева
Американские власти задержали экс-совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева (Вольфсона). Об этом говорится в сообщении Минюста США.
Вместе с Беляевым был задержан американец Гэннон Бонд. Американское ведомство подозревает фигурантов в участии в схеме уклонения от санкций против главы ВТБ Андрея Костина. В частности, Беляев и Бонд якобы помогали следить за имуществом в городе Аспен в штате Колрадо, занимались вопросами продажи, скрывая, что имущество принадлежит главе ВТБ.
По данным Минюста, в 2010 году Костин купил дом в Аспене за $13,5 млн. Однако имущество заморозили после введения ограничений против банкира. Костин попал под санкции в 2018 году, напоминает Ura.ru.
Беляев покинул РФ после того, как Банк России санировал «Открытие» в августе 2017 года. После переезда в Нью-Йорк экс-совладелец организации сменил фамилию на Вольфсон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru