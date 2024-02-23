В США арестовали экс-совладельца «Открытия» Беляева

Американские власти задержали экс-совладельца банка «Открытие» Вадима Беляева (Вольфсона). Об этом говорится в сообщении Минюста США.

Вместе с Беляевым был задержан американец Гэннон Бонд. Американское ведомство подозревает фигурантов в участии в схеме уклонения от санкций против главы ВТБ Андрея Костина. В частности, Беляев и Бонд якобы помогали следить за имуществом в городе Аспен в штате Колрадо, занимались вопросами продажи, скрывая, что имущество принадлежит главе ВТБ.

По данным Минюста, в 2010 году Костин купил дом в Аспене за $13,5 млн. Однако имущество заморозили после введения ограничений против банкира. Костин попал под санкции в 2018 году, напоминает Ura.ru.

Беляев покинул РФ после того, как Банк России санировал «Открытие» в августе 2017 года. После переезда в Нью-Йорк экс-совладелец организации сменил фамилию на Вольфсон.

