В России запустят сервис «Старт бизнеса онлайн» с использованием биометрии

Комплексный сервис «Старт бизнеса онлайн» запустят в России, он начнет работу в режиме эксперимента уже с 1 марта. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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Как отметили в кабмине, в рамках одной услуги предприниматели смогут зарегистрировать дело, получить электронную подпись, открыть счет в банке. Для подтверждения личности заявителя на всех этапах будет применяться единая биометрическая система.

«Сервис позволит предпринимателям, в том числе начинающим, быстро и удобно открыть свое дело. За счет биометрии провести все необходимые процедуры можно будет полностью дистанционно», — подчеркнул вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Сервис будет реализован в режиме эксперимента, который продлится до 1 марта следующего года.

Между тем в Минфине заявили об обсуждении идеи упростить регистрацию юридических лиц в России для инвесторов из иностранных государств, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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