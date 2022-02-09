В России за 2021 год расторгли строительных госконтрактов на 1 трлн рублей

Отмечается, что число расторгнутых контрактов составляет 38,4 тысячи — около 20% от всех государственных строительных соглашений (193 тысяч).

«Одна из основных причин расторжения контрактов — цена выполнения работ не отвечает рынку. Весь 2021 год прошел под трендом роста цен на строительные материалы», — рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

По словам эксперта, стоимость строительства из-за увеличения цен на стройматериалы выросла в среднем на 12%, при этом средняя прибыль подрядчиков по госконтрактам — всего 7%.

РБК напоминает, что в 2021 году вдвое выросла стоимость металла, почти на 43% подорожал битум, на 42,2% — обрезные доски, на 38% — кирпичи. Кроме того, более чем на треть подорожали кровельные материалы, на 25% — плиты перекрытия, более чем на 15% — бетон.

В НОСТРОЙ указывают, что контракты возможно прекратить по предложению заказчика или в судебном порядке. Однако в прошлом году правительство разрешило менять условия соглашений при росте цен на стройматериалы, и подрядчики могут рассчитывать на увеличение стоимости незавершенных работ не более чем на 30%. Такой механизм действует для контрактов дороже 1 млн рублей, заключенных до 1 января 2022 года. НОСТРОЙ сообщает, что подрядчики уже предварительно согласовали изменение договоров более чем на 100 млрд рублей.

