В России за 2021 год расторгли строительных госконтрактов на 1 трлн рублей
В 2021 году в России было расторгнуто 26% государственных контрактов в сфере строительства на общую сумму 1,01 трлн рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), а которое входит более 97 тысяч компаний.
Отмечается, что число расторгнутых контрактов составляет 38,4 тысячи — около 20% от всех государственных строительных соглашений (193 тысяч).
«Одна из основных причин расторжения контрактов — цена выполнения работ не отвечает рынку. Весь 2021 год прошел под трендом роста цен на строительные материалы», — рассказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.
По словам эксперта, стоимость строительства из-за увеличения цен на стройматериалы выросла в среднем на 12%, при этом средняя прибыль подрядчиков по госконтрактам — всего 7%.
РБК напоминает, что в 2021 году вдвое выросла стоимость металла, почти на 43% подорожал битум, на 42,2% — обрезные доски, на 38% — кирпичи. Кроме того, более чем на треть подорожали кровельные материалы, на 25% — плиты перекрытия, более чем на 15% — бетон.
В НОСТРОЙ указывают, что контракты возможно прекратить по предложению заказчика или в судебном порядке. Однако в прошлом году правительство разрешило менять условия соглашений при росте цен на стройматериалы, и подрядчики могут рассчитывать на увеличение стоимости незавершенных работ не более чем на 30%. Такой механизм действует для контрактов дороже 1 млн рублей, заключенных до 1 января 2022 года. НОСТРОЙ сообщает, что подрядчики уже предварительно согласовали изменение договоров более чем на 100 млрд рублей.
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