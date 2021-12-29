В России создали бота Уинстона Черчилля

В России создали бот на основе трудов Уинстона Черчилля. Специалисты «МегаФона» и Nlogic разработали его, опираясь на десятки оцифрованных книг британского политика. Авторы использовали семантическую модель на основе сиамских нейросетей и архитектуры BERT.

“Виртуальный” Черчилль отвечает на любой интересующий вопрос, адресованный политику. Он был создан по просьбе РБК: сегодня издание опубликовало интервью с ботом. Как говорят разработчики, технология способна изменить представление о поисковых системах. Они утверждают, что нынешняя модель поиска устарела. Ей на смену придут боты, которые смогут обрабатывать запрос, самостоятельно отбирать нужные результаты сразу из нескольких источников, а затем компилировать их в единый связный текст.

Подобные технологии «МегаФон» уже сегодня использует и в решениях для бизнеса. Например, для сервиса «Цифровой юрист». Сотрудник пишет вводные данные, бот берет информацию из запроса, дополняет ее данными из корпоративной базы поставщиков и присылает готовый черновик договора. В итоге время на подготовку документа сокращается с 30 до 2-5 минут. Зачастую полученный черновик даже не приходится редактировать.

