Цены на бензин в России назвали самыми низкими в мире

«Цены на бензин в России в последние годы росли даже немного меньше инфляции. И уровень цен на бензин в России и сейчас находится, скорее, на уровне цен в тех странах, где они минимальны. По крайней мере, если смотреть в долларах», — передал ТАСС его слова.

По оценкам Росстата, с 23 по 29 марта цены на автомобильный бензин выросли на 0,3 процента, на дизельное топливо — на 0,2 процента. При этом, с начала года бензин на российских заправках уже подорожал на 2,9 процента, дизельное топливо — на 1,4 процента. Однако в Минэнерго цену на бензин считают несправедливо низкой. «Фактическая цена бензина АИ-92 — 44,89 рублей за литр по состоянию на 25 марта 2021 года на территории Центральной России. Справедливая розничная цена без демпфера — 50,08 рублей за литр», — указывали в министерстве.



